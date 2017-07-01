Погода на субботу: в западные и северные регионы придут дожди, жара спадет - Укргидрометцентр (карта)

В южных и восточных областях сохранится высокая температура, осадков не прогнозируют.

Полстраны сегодня ждут дожди / Фото УНИАН

В субботу, 1 июля, в большинстве регионов Украины ожидается теплый, а местами и жаркий летний день. На западе, севере и в центре пройдут дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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На западе Украины жара немного спадет: днем будет +22..+27. Ночью без осадков, днем дожди.

В Житомирской и Винницкой областях днем температура поднимется до +31..+33.

В северных областях днем +28.. +33 и дождь. Ночью без осадков.

В центре страны сохранится жара +31..+34, переменная облачность. Дождь днем в субботу прогнозируют только Черкасской области.

На востоке и юге Украины сегодня будет +34.. +36, переменная облачность.

В Киеве 1 июля +28..+30, облачно днем дождь, ночью без осадков.