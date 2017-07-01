Погода на субботу: в западные и северные регионы придут дожди, жара спадет - Укргидрометцентр (карта)
В южных и восточных областях сохранится высокая температура, осадков не прогнозируют.
В субботу, 1 июля, в большинстве регионов Украины ожидается теплый, а местами и жаркий летний день. На западе, севере и в центре пройдут дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Погода на выходные: в Украине будет жарко, в субботу местами пройдут дожди (карта)
На западе Украины жара немного спадет: днем будет +22..+27. Ночью без осадков, днем дожди.
В Житомирской и Винницкой областях днем температура поднимется до +31..+33.
В северных областях днем +28.. +33 и дождь. Ночью без осадков.
В центре страны сохранится жара +31..+34, переменная облачность. Дождь днем в субботу прогнозируют только Черкасской области.
На востоке и юге Украины сегодня будет +34.. +36, переменная облачность.
В Киеве 1 июля +28..+30, облачно днем дождь, ночью без осадков.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 751 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей