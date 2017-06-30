Жертвами урагана в Москве уже стали три человека - СМИ

18:46, 30 июня 2017
2222
0

Ураган сопровождается ливнями, градом и мощным ветром. Улицы залило за считанные минуты.

По меньшей мере пять человек пострадали из-за шторма / @okvalery
По меньшей мере пять человек пострадали из-за шторма / @okvalery

Москву накрыло самым мощным за последние десятилетия штормом. Стихия забрала жизни уже троих человек. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Ураган сопровождается ливнями, градом и мощным ветром. Улицы залило за считанные минуты. Машинам приходится ехать по затопленным дорогам. Водой также затопило взлетные полосы аэропортов. Несколько рейсов пришлось перенаправить в в другие аэропорты. Известно о по меньшей мере пяти пострадавших.

Отметим, что агентство "ТАСС" сообщает о двух погибших и деввяти пострадавших в Московском регионе.

"В Москве один человек погиб, еще девятерым потребовалась медицинская помощь", - сообщил источник в экстренных службах, добавив, что пятеро пострадавших были госпитализированы. Четверо человек получили необходимую помощь на месте.

Кроме того, в Дмитровском районе Подмосковья от удара молнии погиб один человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, Москву и Московскую область накрыл тропический ливень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей