Жертвами урагана в Москве уже стали три человека - СМИ

Ураган сопровождается ливнями, градом и мощным ветром. Улицы залило за считанные минуты.

По меньшей мере пять человек пострадали из-за шторма / @okvalery

Москву накрыло самым мощным за последние десятилетия штормом. Стихия забрала жизни уже троих человек. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Ураган сопровождается ливнями, градом и мощным ветром. Улицы залило за считанные минуты. Машинам приходится ехать по затопленным дорогам. Водой также затопило взлетные полосы аэропортов. Несколько рейсов пришлось перенаправить в в другие аэропорты. Известно о по меньшей мере пяти пострадавших.

Отметим, что агентство "ТАСС" сообщает о двух погибших и деввяти пострадавших в Московском регионе.

"В Москве один человек погиб, еще девятерым потребовалась медицинская помощь", - сообщил источник в экстренных службах, добавив, что пятеро пострадавших были госпитализированы. Четверо человек получили необходимую помощь на месте.

Кроме того, в Дмитровском районе Подмосковья от удара молнии погиб один человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, Москву и Московскую область накрыл тропический ливень.