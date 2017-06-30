Жертвами урагана в Москве уже стали три человека - СМИ
Ураган сопровождается ливнями, градом и мощным ветром. Улицы залило за считанные минуты.
Москву накрыло самым мощным за последние десятилетия штормом. Стихия забрала жизни уже троих человек. Об этом говорится в сюжете "ТСН".
Ураган сопровождается ливнями, градом и мощным ветром. Улицы залило за считанные минуты. Машинам приходится ехать по затопленным дорогам. Водой также затопило взлетные полосы аэропортов. Несколько рейсов пришлось перенаправить в в другие аэропорты. Известно о по меньшей мере пяти пострадавших.
Отметим, что агентство "ТАСС" сообщает о двух погибших и деввяти пострадавших в Московском регионе.
"В Москве один человек погиб, еще девятерым потребовалась медицинская помощь", - сообщил источник в экстренных службах, добавив, что пятеро пострадавших были госпитализированы. Четверо человек получили необходимую помощь на месте.
Кроме того, в Дмитровском районе Подмосковья от удара молнии погиб один человек.
Как сообщал УНИАН, сегодня, Москву и Московскую область накрыл тропический ливень.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°