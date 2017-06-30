Москву накрыл мощнейший ураган - фоторепортаж
По прогнозам синоптиков, в городе выпадет самое большое количество осадков за последние 50 лет.
На Москву обрушился сильный шторм. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в городе выпадет самое большое количество осадков за последние 50 лет.
Во время грозы травмы разной степени тяжести получили по меньшей мере пять человек. В сюжете "ТСН" сообщается, что стихия уже унесла жизни троих человек.
Северодонецк накрыл ливень и ураган (фото)
Столь мощные ливни в Москве случаются раз в 5 лет, а общее количество влаги с высокой степенью вероятностью может в 1,5 раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности.
В сети также появились кадры, на которых видно, как ураганом сносит туалетные кабинки в центре Москвы недалеко от Исторического музея.
Как сообщал УНИАН, в Украине в результате ударов молний погибли четыре человека.
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