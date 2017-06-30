ГСЧС предупреждает о повышении уровней воды на реках Закарпатья

В пятницу, 30 июня, на реках Закарпатской области ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"В связи с ожидаемыми осадками 30 июня на реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м (на малых водотоках - 0,3-1,0 м) над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков.

Напомним, сегодня, 30 июня, во многих регионах Украины ожидаются грозы.