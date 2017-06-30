В Иране зафиксировали абсолютный температурный рекорд

15:59, 30 июня 2017
1476
0

Воздух прогрелся до 53,7°C, что стало абсолютным рекордом для страны и одной из самых высоких температур в мире.

Предыдущий рекорд температуры в Иране составил 53°C / фото IranNewspaper
Предыдущий рекорд температуры в Иране составил 53°C / фото IranNewspaper

В Иране четверг, 29 июня, в Иране зафиксировали температурный рекорд, воздух прогрелся до 53,7°C, что стало абсолютным рекордом для страны и одной из самых высоких температур в мире. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщается, температура была зафиксирована в иранском городе Ахвази на юго-западе государства.

Киев побил первый летний температурный рекорд

По словам Этьена Капикяна, метеоролога службы Meteo France, эта температура также является самой высокой, зафиксированной в июне в Азии.

Предыдущий рекорд температуры в Иране составил 53°C.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео) В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей