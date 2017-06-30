В Иране зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Воздух прогрелся до 53,7°C, что стало абсолютным рекордом для страны и одной из самых высоких температур в мире.
В Иране четверг, 29 июня, в Иране зафиксировали температурный рекорд, воздух прогрелся до 53,7°C, что стало абсолютным рекордом для страны и одной из самых высоких температур в мире. Об этом пишет Daily Mail.
Как сообщается, температура была зафиксирована в иранском городе Ахвази на юго-западе государства.
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По словам Этьена Капикяна, метеоролога службы Meteo France, эта температура также является самой высокой, зафиксированной в июне в Азии.
Предыдущий рекорд температуры в Иране составил 53°C.
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