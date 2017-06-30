На востоке Китая в результате наводнения погибли семь человек

15:30, 30 июня 2017
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В китайской провинции Цзянси 20-29 июня прошли проливные дожди с грозой.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По состоянию на 29 июня жертвами вызванных осадками наводнений стали семь человек, еще двое пропали без вести, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Около 5 миллионов человек пострадали от проливных дождей в Китае

Отмечается, что около 440 тысяч человек в провинции были эвакуированы в безопасные районы.

Напомним, ранее в центре и на востоке Китая проливные дожди привели к гибели 28 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.

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