Москву накрыл "ураган века": синоптики прогнозируют самое большое количество осадков за 50 лет (фото, видео)

14:23, 30 июня 2017
7227
0

Сегодня, 30 июня, Москву (РФ) и Московскую область накрыл тропический ливень. Ожидается, что в городе выпадет самое большое количество осадков за последние 50 лет.

На Москву надвигается ураган / @olgazhivikina
На Москву надвигается ураган / @olgazhivikina

Прогнозируется, что дождь будет идти до самого вечера. В общей сложности ожидается до 30-40 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.

"Вихри, не характерны для РФ": на Россию обрушился торнадо (фото, видео)

По данным центра погоды "Фобос", пик настоящего тропического ливня придется на период с 18 до 21 часа, когда выпадет 3/4 всей ожидаемой дождевой воды, в связи с чем возникнет угроза существенных подтоплений.

Видимость ноль. Заливает в окна. #зеленоград #шторм #штормит

Публикация от Alexandra Lomeyko (@alomeyko)

Поднялась влага!

Публикация от Visual Artist (@teoeduard_)

Долгожданное тёплое и солнечное лето

Публикация от ‍⚕️ (@tamilla1815)

Столь мощные ливни в Москве случаются раз в 5 лет, а общее количество влаги с высокой степенью вероятностью может в 1,5 раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео) В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей