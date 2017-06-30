Москву накрыл "ураган века": синоптики прогнозируют самое большое количество осадков за 50 лет (фото, видео)

Сегодня, 30 июня, Москву (РФ) и Московскую область накрыл тропический ливень. Ожидается, что в городе выпадет самое большое количество осадков за последние 50 лет.

На Москву надвигается ураган / @olgazhivikina

Прогнозируется, что дождь будет идти до самого вечера. В общей сложности ожидается до 30-40 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.

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По данным центра погоды "Фобос", пик настоящего тропического ливня придется на период с 18 до 21 часа, когда выпадет 3/4 всей ожидаемой дождевой воды, в связи с чем возникнет угроза существенных подтоплений.

На Москву надвигается #ураган века. Вот такое фото прислали#зонтики#взяли Публикация от Резеда (@rezedarezedab) Июн 30 2017 в 1:20 PDT

Видимость ноль. Заливает в окна. #зеленоград #шторм #штормит Публикация от Alexandra Lomeyko (@alomeyko) Июн 30 2017 в 2:28 PDT

Поднялась влага! Публикация от Visual Artist (@teoeduard_) Июн 30 2017 в 3:34 PDT

Намечается явно что-то страшное☔️#дождь#гроза#ураган#храмхристаспасителя#москва#moscow# Публикация от Anastasiya Ivzhenko (@nastena_2286) Июн 30 2017 в 3:24 PDT

Долгожданное тёплое и солнечное лето Публикация от ‍⚕️ (@tamilla1815) Июн 30 2017 в 3:22 PDT

Столь мощные ливни в Москве случаются раз в 5 лет, а общее количество влаги с высокой степенью вероятностью может в 1,5 раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности.