Москву накрыл "ураган века": синоптики прогнозируют самое большое количество осадков за 50 лет (фото, видео)
Сегодня, 30 июня, Москву (РФ) и Московскую область накрыл тропический ливень. Ожидается, что в городе выпадет самое большое количество осадков за последние 50 лет.
Прогнозируется, что дождь будет идти до самого вечера. В общей сложности ожидается до 30-40 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.
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По данным центра погоды "Фобос", пик настоящего тропического ливня придется на период с 18 до 21 часа, когда выпадет 3/4 всей ожидаемой дождевой воды, в связи с чем возникнет угроза существенных подтоплений.
Столь мощные ливни в Москве случаются раз в 5 лет, а общее количество влаги с высокой степенью вероятностью может в 1,5 раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности.
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