Спасатели предупреждают о грозе в Украине

Сегодня, 30 июня, во многих регионах Украины ожидаются грозы.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"30 июня в северных, большинстве центральных, ночью местами в западных, Одесской, Киевской, Николаевской областях и в г. Киеве гроза", - говорится в сообщении.

Напомним, в эти выходные практически во всех регионах Украины будет жарко, в субботу на западе пройдут дожди.