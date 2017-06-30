Спасатели предупреждают о грозе в Украине

13:01, 30 июня 2017
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Сегодня, 30 июня, во многих регионах Украины ожидаются грозы.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня без осадков, местами до +35° (карта)

"30 июня в северных, большинстве центральных, ночью местами  в западных, Одесской, Киевской, Николаевской областях и в г. Киеве гроза", - говорится в сообщении.

Напомним, в эти выходные практически во всех регионах Украины будет жарко, в субботу на западе пройдут дожди.

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