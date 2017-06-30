Сейчас в области продолжается ликвидация последствий непогоды, также проводятся восстановительные работы.

Без электроснабжения остались 3 линии электропередач / joinfo.ua

На Житомирщине из-за непогоды без электроснабжения остались 28 населенных пунктов в 7-ми районах области, сообщили УНИАН в управлении гражданской защиты населения Житомирской ОГА.

"30 июня в результате неблагоприятных погодных условий - сильного ветра и срабатывания автоматики, и тому подобное - без электроснабжения остались 3 линии электропередач, 87 трансформаторных подстанций и 28 населенных пунктов в 7-ми районах Житомирской области: Барановском (3), Емильчинском ( 5 ), Житомирском (1), Новоград-Волынском ( 11) , Пулинскому ( 3), Романовском ( 2) и Чудновском (3) ”, - сказано в сообщении.

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Сейчас в области продолжается ликвидация последствий непогоды, также проводятся восстановительные работы.

Как известно, в результате ударов молний в Украине погибли четыре человека.