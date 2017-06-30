Погода на выходные: в Украине будет жарко, в субботу местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные практически во всех регионах Украины будет жарко, в субботу на западе пройдут дожди.
В столице в субботу ливень, температура воздуха ночью +16°, днем +31°. В воскресенье облачно с прояснениями, +15°...+27°.
Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +11°, днем +19°. В воскресенье солнечно, +11°...+23°.
В Украине сегодня без осадков, местами до +35° (карта)
В Луцке в субботу ночью +14°, днем +20°, ливень. В воскресенье ночью +13°, днем +24°, ясно и без осадков.
В Виннице в субботу гроза, температура воздуха +16°...+33°. В воскресенье до +26°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +33°. В воскресенье +19°...+31°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +23°, днем +34°. В воскресенье +19°...+30°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +21°, днем +35°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +19°...+31°.
В Симферополе завтра ясно, +21°...+35°. В воскресенье +19°...+37°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура до +34°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +22°, днем +35°. В воскресенье температура до +35°, солнечно.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +36°. В воскресенье +20°...+35°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу гроза, температура до +24°. В воскресенье без осадков, ночью +9°, днем +21°.
В Моршине на Львовщине в субботу ливень, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье без осадков, ночью +11°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье температура днем +24°, солнечно.
В Сваляве завтра ожидаются осадки, +21°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +12° …+24°.
В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +21°, днем до +31°. В воскресенье без осадков, до +31°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +21° …+33°. В воскресенье до +35°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°