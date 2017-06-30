Из-за мощного ливня экстренные службы Берлина перешли на режим ЧС (фото, видео)
В Берлине (Германия) 29 июня в течение нескольких часов шел проливной дождь, который подтопил улицы и некоторые станции метро.
Из-за непогоды экстренные службы города перешли на работу в режиме чрезвычайной ситуации, передает DW со ссылкой на городскую службу противопожарной защиты.
В Луцке бушует буря (фото, видео)
Из-за подтопления был полностью закрыт городской автобан A100, относящийся к пятерке наиболее загруженных скоростных автомагистралей страны.
Кроме того, под угрозой подтопления оказались некоторые станции метро и столичный аэропорт Тегель. Часть рейсов была перенаправлена для посадки в другой берлинский аэропорт Шенефельд.
Также экстренные службы получили около 600 вызовов из-за подтоплений подвалов домов.
В связи с непогодой штормовое предупреждение объявили по всему северу Германии.
Напомним, в мае сильные ливни накрыли Берлин. Дождь сопровождался сильным порывистым ветром, который ломал деревья, срывал провода и вырывал у людей зонты.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°