Из-за мощного ливня экстренные службы Берлина перешли на режим ЧС (фото, видео)

10:52, 30 июня 2017
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В Берлине (Германия) 29 июня в течение нескольких часов шел проливной дождь, который подтопил улицы и некоторые станции метро.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за непогоды экстренные службы города перешли на работу в режиме чрезвычайной ситуации, передает DW со ссылкой на городскую службу противопожарной защиты.

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Из-за подтопления был полностью закрыт городской автобан A100, относящийся к пятерке наиболее загруженных скоростных автомагистралей страны.

Кроме того, под угрозой подтопления оказались некоторые станции метро и столичный аэропорт Тегель. Часть рейсов была перенаправлена для посадки в другой берлинский аэропорт Шенефельд.

Также экстренные службы получили около 600 вызовов из-за подтоплений подвалов домов.

В связи с непогодой штормовое предупреждение объявили по всему северу Германии. 

Напомним, в мае сильные ливни накрыли Берлин. Дождь сопровождался сильным порывистым ветром, который ломал деревья, срывал провода и вырывал у людей зонты.

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