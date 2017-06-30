Последствия непогоды в Украине: почти 900 населенных пунктов остались без света (видео)
Из-за дождей и сильного ветра без света остался 881 населенный пункт в 10 областях Украины.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Украине сегодня без осадков, местами до +35° (карта)
"Из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 881 населенного пункта в 10 областях, а именно: Волынская – 236 н. п., Хмельницкая – 262 н. п., Львовская – 135 н. п., Черновицкая – 76 н. п., Тернопольская – 69 н. п., Винницкая – 37 н. п., Житомирская – 28 н. п., Ривненская – 22 н. п., Киевская – 15 н. п. и Луганская – 1 н. п.", - говорится в сообщении.
К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Непогода оставила без света сотни населенных пунктов
Напомним, с 29 июня в Украине в результате ударов молний погибли четыре человека.
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