В результате ударов молний в Украине погибли четыре человека (видео)

09:01, 30 июня 2017
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С 29 июня в Украине в результате ударов молний погибли четыре человека.

В Украине в результате ударов молнии погибли четыре человека / УНИАН
В Украине в результате ударов молний погибли четыре человека / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В период с 29 на 30 июня на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областей вследствие осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, разряд молнии) погибли 4 человека и пострадали 2 человека", - говорится в сообщении.

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Кроме того, из-за непогоды произошло падение 216 деревьев, повреждено 75 кровель жилых домов и 50 объектов социально-бытовой сферы.

В частности, в Волынской области от удара молнии погибли 2 детей (2002 и 2005 г. р.), в четырех районах повреждены шиферные и металлические кровли на 54 частных жилых домах и 36 объектах социально-бытовой сферы, повалены 77 деревьев.

В Закарпатской области в 3 районах области произошло падение 9 деревьев, в Черновицкой области в пяти районах повреждены шиферные и металлические кровли на 20 частных жилых домах и 13 объектах социально-бытовой сферы, повалены 111 деревьев.

На Львовщине от удара молнии погибли 2 человека, из них 1 ребенок (2008 г. р.) и пострадали 2 человека.

В Ривненской области пострадал 1 ребенок (2009 г. р.), в двух районах повреждены шиферные и металлические кровли 11 частных жилых домов и на 1 объекте социально-бытовой сферы, повалено 19 деревьев.

Напомним, 28 июня в селе Плутагарь Луганской области в результате удара молнии произошел пожар.

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