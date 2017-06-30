В результате ударов молний в Украине погибли четыре человека (видео)
С 29 июня в Украине в результате ударов молний погибли четыре человека.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В период с 29 на 30 июня на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областей вследствие осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, разряд молнии) погибли 4 человека и пострадали 2 человека", - говорится в сообщении.
В Украине сегодня без осадков, местами до +35° (карта)
Кроме того, из-за непогоды произошло падение 216 деревьев, повреждено 75 кровель жилых домов и 50 объектов социально-бытовой сферы.
В частности, в Волынской области от удара молнии погибли 2 детей (2002 и 2005 г. р.), в четырех районах повреждены шиферные и металлические кровли на 54 частных жилых домах и 36 объектах социально-бытовой сферы, повалены 77 деревьев.
В Закарпатской области в 3 районах области произошло падение 9 деревьев, в Черновицкой области в пяти районах повреждены шиферные и металлические кровли на 20 частных жилых домах и 13 объектах социально-бытовой сферы, повалены 111 деревьев.
На Львовщине от удара молнии погибли 2 человека, из них 1 ребенок (2008 г. р.) и пострадали 2 человека.
В Ривненской области пострадал 1 ребенок (2009 г. р.), в двух районах повреждены шиферные и металлические кровли 11 частных жилых домов и на 1 объекте социально-бытовой сферы, повалено 19 деревьев.
Напомним, 28 июня в селе Плутагарь Луганской области в результате удара молнии произошел пожар.
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