Сегодня в Киеве без осадков, днем воздух прогреется до +32°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 июня, в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве сегодня жарко и без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Украине практически без осадков, местами температура до +35°.

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