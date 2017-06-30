Сегодня в Киеве без осадков, днем воздух прогреется до +32°

08:30, 30 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 июня, в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве сегодня жарко и без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня жарко и без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:13. 

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Украине практически без осадков, местами температура до +35°.

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