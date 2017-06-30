В Украине сегодня без осадков, местами до +35° (карта)

08:05, 30 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 июня в Украине практически без осадков, местами температура до +35°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины в пятницу облачно с прояснениями. Днем столбик термометра поднимется до +32°.

В северных областях практически без осадков, температура - до +32°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +34°.

Прогноз на 30 июня / УНИАН
Прогноз на 30 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 июня — Мануила. Гроза 30 июня — будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.

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