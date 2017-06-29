В Луцке бушует буря (фото, видео)

19:08, 29 июня 2017
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Шквальный ветер, повалены деревья, повреждены троллейбусные линии и линии электропередач: так началась непогода в Луцке.

29 июня около 16:30 сильный дождь с ветром накрыл город.

На проспекте Возрождения возле ресторана "Золотой дракон" свалило дерево, передают "Волынские новости". Ветки с дерева разбросаны и на территории мемориала.

В Черкасской области из-за непогоды погиб человек

На улице Ковельской повалены деревья, повреждена троллейбусная линия и линия электросетей. Об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Ютовец, предостерегая водителей обходить эту дорогу.

Последствия непогоды также заметны на улице Львовской. "Большая липа упала прямо на проезжую часть!" - написала в Facebook Виктория Возняк.

Как сообщала Погода УНИАН, 29 июня в Северодонецке на Луганщине бушует сильный ливень и ветер.

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