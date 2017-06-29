На Польшу обрушились бури с ливнями: в Варшаве поломаны деревья, разбиты машины, снесены крыши (видео)

18:17, 29 июня 2017
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Власти Польши предупреждает о возможности исчезновения тока или горячей воды.

Бури наделали много бед и ранили человека / скриншот
Бури наделали много бед и ранили человека / скриншот

Из-за ливней и шквального ветра в Польше повалены деревья и обесточены дома.

Как говорится в сюжете ТСН, Польшу заливает дождями. Страной идут бури, которые уже наделали много бед и ранили человека.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

По всей Варшаве поломаны деревья, разбиты машины, снесены крыши. Власть предупреждает, что может исчезать электричество или горячая вода.

Как сообщал УНИАН, завтра, по данным ГСЧС, на западе, севере, в большинстве центральных областей и на юге Украины ожидаются грозы.

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