На Польшу обрушились бури с ливнями: в Варшаве поломаны деревья, разбиты машины, снесены крыши (видео)

Власти Польши предупреждает о возможности исчезновения тока или горячей воды.

Бури наделали много бед и ранили человека / скриншот

Из-за ливней и шквального ветра в Польше повалены деревья и обесточены дома.

Как говорится в сюжете ТСН, Польшу заливает дождями. Страной идут бури, которые уже наделали много бед и ранили человека.

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По всей Варшаве поломаны деревья, разбиты машины, снесены крыши. Власть предупреждает, что может исчезать электричество или горячая вода.

Как сообщал УНИАН, завтра, по данным ГСЧС, на западе, севере, в большинстве центральных областей и на юге Украины ожидаются грозы.