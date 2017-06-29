На Польшу обрушились бури с ливнями: в Варшаве поломаны деревья, разбиты машины, снесены крыши (видео)
Власти Польши предупреждает о возможности исчезновения тока или горячей воды.
Из-за ливней и шквального ветра в Польше повалены деревья и обесточены дома.
Как говорится в сюжете ТСН, Польшу заливает дождями. Страной идут бури, которые уже наделали много бед и ранили человека.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение
По всей Варшаве поломаны деревья, разбиты машины, снесены крыши. Власть предупреждает, что может исчезать электричество или горячая вода.
Из-за ливней и шквального ветра в Польше повалены деревья и обесточены дома
Как сообщал УНИАН, завтра, по данным ГСЧС, на западе, севере, в большинстве центральных областей и на юге Украины ожидаются грозы.
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