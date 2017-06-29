Украинцев предупредили о грозах

Жителей Украины предупредили о грозах в некоторых областях.

Грозы ожидаются ночью / фото УНИАН

На западе, севере, в большинстве центральных областей и на юге Украины пройдут грозы. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.

"30 июня ночью в северных, большинстве центральных, местами в западных, Одесской, Киевской, Николаевской областях и в г. Киеве гроза", - говорится в сообщении.

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Как сообщала Погода УНИАН, 30 июня в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

На востоке без осадков, температура днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем до +32°. В северных областях практически без осадков, температура до +32°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +34°.