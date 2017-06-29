Украинцев предупредили о грозах

17:27, 29 июня 2017
3932
0

Жителей Украины предупредили о грозах в некоторых областях.

Грозы ожидаются ночью / фото УНИАН
Грозы ожидаются ночью / фото УНИАН

На западе, севере, в большинстве центральных областей и на юге Украины пройдут грозы. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.

"30 июня ночью в северных, большинстве центральных, местами в западных, Одесской, Киевской, Николаевской областях и в г. Киеве гроза", - говорится в сообщении.

"Хвост" скандинавского циклона заденет Украину - будут идти грозовые дожди (карта)

Как сообщала Погода УНИАН, 30 июня в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

На востоке без осадков, температура днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем до +32°. В северных областях практически без осадков, температура до +32°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +34°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео) В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей