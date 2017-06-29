Украинцев предупредили о грозах
Жителей Украины предупредили о грозах в некоторых областях.
На западе, севере, в большинстве центральных областей и на юге Украины пройдут грозы. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.
"30 июня ночью в северных, большинстве центральных, местами в западных, Одесской, Киевской, Николаевской областях и в г. Киеве гроза", - говорится в сообщении.
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Как сообщала Погода УНИАН, 30 июня в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.
На востоке без осадков, температура днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.
На западе Украины в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем до +32°. В северных областях практически без осадков, температура до +32°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +34°.
Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°