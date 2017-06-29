Северодонецк накрыл ливень и ураган (фото)

В Северодонецке на Луганщине бушует сильный ливень и ветер.

Непогода в Северодонецке / dn.depo.ua

Как сообщают местные жители, в городе подтоплены дороги, по которым трудно передвигаться даже на автомобилях. Также дождевая вода залила центральную площадь, пострадали и крыши на многоэтажках, передает Depo.Донбасс.

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В соцсетях пишут, что ветер повалил некоторые деревья и вывески. "В Северодонецке ураган. Ливень и град", - написала местная журналистка Ирина Козырева и опубликовала фото.

Непогода в Северодонецке / dn.depo.ua

Непогода в Северодонецке / dn.depo.ua

Как сообщала Погода УНИАН, 28 июня в селе Плутагарь Луганской области в результате удара молнии произошел пожар.