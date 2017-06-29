Северодонецк накрыл ливень и ураган (фото)

17:08, 29 июня 2017
2228
0

В Северодонецке на Луганщине бушует сильный ливень и ветер.

Непогода в Северодонецке / dn.depo.ua
Непогода в Северодонецке / dn.depo.ua

Как сообщают местные жители, в городе подтоплены дороги, по которым трудно передвигаться даже на автомобилях. Также дождевая вода залила центральную площадь, пострадали и крыши на многоэтажках, передает Depo.Донбасс.

Над несколькими районами столицы пронеслись сильный дождь и ураган - подтоплены улицы, повалены деревья (видео)

В соцсетях пишут, что ветер повалил некоторые деревья и вывески. "В Северодонецке ураган. Ливень и град", - написала местная журналистка Ирина Козырева и опубликовала фото.

Непогода в Северодонецке / dn.depo.ua
Непогода в Северодонецке / dn.depo.ua
Непогода в Северодонецке / dn.depo.ua
Непогода в Северодонецке / dn.depo.ua

Как сообщала Погода УНИАН, 28 июня в селе Плутагарь Луганской области в результате удара молнии произошел пожар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео) В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей