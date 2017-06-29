Синоптик рассказала, когда в Украине спадет адская жара

Последний день июня принесет в Украину жару, ослабления которой стоит ждать уже на выходных.

В Украине будет жарко до выходных / фото УНИАН

В последний день июня в Украине будет жарко, температура поднимется до +34 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее прогнозу, ослабление жары придет в западные области Украины уже в субботу.

"В воскресенье температура воздуха снизится в большинстве областей Украины, кроме юга и юго-востока. Там пока что жара будет свирепствовать", - говорится в сообщении Диденко.

А вот в Киеве с начала следующей недели вообще будет холодно - +21+25 градусов.

Как сообщала Погода УНИАН, 30 июня в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.