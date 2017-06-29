В Киеве завтра без осадков, днем температура до +32°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 июня, в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-западный, до 5.8 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

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