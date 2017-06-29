Во Львове в результате удара молнии погибли двое человек

Госпитализированы двое: отец и сын. Сына положили в реанимацию. Отец с состоянием средней тяжести госпитализирован в инфарктное отделение.

В результате удара молнии погибли мужчина 30 лет и девочка 9 лет / фото УНИАН

Во Львове в результате удара молнии в дерево возле Левандовского озера пострадало четверо человек, двое из которых погибли.

Как передает пресс-служба Львовского горсовета, на Станции скорой медицинской помощи сообщили, что погиб мужчина 30 лет и девочка 9 лет. Еще двое: мужчина 1981 года рождения и его сын 10 лет, - с тяжелыми ожогами госпитализированы в 8-м городскую клиническую больницу.

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“Госпитализированы двое: отец и сын. Сына положили в реанимацию. Отец с состоянием средней тяжести госпитализирован в инфарктное отделение”, - рассказал главный врач 8-й городской клинической больницы Василий Обаранец.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в селе Плутагар Луганской области в результате удара молнии произошел пожар.