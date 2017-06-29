Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

В течение 29-30 июня на реках Закарпатской области ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, в связи с ожидаемыми осадками 29-30 июня на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,8 м (на малых водотоках - 0,3-1,0 м) над текущими уровнями, без негативных последствий.

Также при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков.

Напомним, в четверг, 29 июня, в Украине практически без осадков, местами температура до +34°.