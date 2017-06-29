На Кубани выпал град диаметром до 5 см (фото)

14:35, 29 июня 2017
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В Мостовском районе Кубани (РФ) выпал град диаметром до 5 см.

На Кубани выпал крупный град / ksenia_abasova92
На Кубани выпал крупный град / ksenia_abasova92

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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"В Псебайском городском поселении (пос. Перевалка, пос. Бурный) прошли осадки в виде града диаметром около 50 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контролирует ситуацию в районе Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Ширинском районе Хакасии (РФ) от крупного града пострадали пять человек.

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