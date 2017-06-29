В Луганской области от удара молнии загорелась крыша жилого дома

28 июня в селе Плутагарь Луганской области в результате удара молнии произошел пожар.

В Луганской области молния попала в крышу дома / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, на момент прибытия спасателей на место происшествия горела крыша жилого дома.

Отмечается, что пожар, который уничтожил крышу дома на площади 100 м кв., был локализован в 18:08 и ликвидирован в 19:10.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Напомним, в селе Загатье Закарпатской области из-за удара молнии произошел пожар в жилом доме.