Несколько штатов США пострадали из-за торнадо (фото)

Так, в штате Висконсин по крайней мере один человек получил травмы, множество зданий разрушено, повалены деревья, передает The Weather Channel.

В городе Прерибург (Айова) торнадо повалил линии электропередач и повредил несколько хозяйственных построек. Кроме того, один человек получил травмы.

TORNADO DAMAGE: This is just SW of Farrigut, IA. @WOWT6News pic.twitter.com/6aEq4kzwEP