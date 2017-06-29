Несколько штатов США пострадали из-за торнадо (фото)

11:51, 29 июня 2017
691
0

В нескольких штатах на Среднем Западе пронеслись разрушительные торнадо. 

Последствия торнадо в США / twitter.com @JoshSpreiterTV
Последствия торнадо в США / twitter.com @JoshSpreiterTV

Так, в штате Висконсин по крайней мере один человек получил травмы, множество зданий разрушено, повалены деревья, передает The Weather Channel.

Пыльные бури привели к многочисленным ДТП в Иллинойсе (видео)

В городе Прерибург (Айова) торнадо повалил линии электропередач и повредил несколько хозяйственных построек. Кроме того, один человек получил травмы.

Также минимум два торнадо пронеслись рядом с городом Стюарт.

Напомним, в мае в результате торнадо в американском штате Оклахома погиб человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео) В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей