В Киеве из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта до 22:00

В Киеве в связи с повышением температуры воздуха до +28º вводится ограничение движения для транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

В Киеве из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта / УНИАН

Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00, сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

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Эти изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 7 июля 2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Управление патрульной полиции в г. Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения по улично-дорожной сети столицы.

Напомним, 29 июня в столице без осадков, днем до +32°.