В Киеве из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта до 22:00

10:47, 29 июня 2017
830
0

В Киеве в связи с повышением температуры воздуха до +28º вводится ограничение движения для транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

В Киеве из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта / УНИАН
В Киеве из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта / УНИАН

Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00, сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

В Украине сегодня до +34°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Эти изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 7 июля 2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Управление патрульной полиции в г. Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения по улично-дорожной сети столицы.

Напомним, 29 июня в столице без осадков, днем до +32°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео) В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей