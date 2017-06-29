В Киеве из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта до 22:00
В Киеве в связи с повышением температуры воздуха до +28º вводится ограничение движения для транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00, сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".
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Эти изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 7 июля 2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".
Управление патрульной полиции в г. Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения по улично-дорожной сети столицы.
Напомним, 29 июня в столице без осадков, днем до +32°.
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