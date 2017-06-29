На западе Украины объявили штормовое предупреждение

10:30, 29 июня 2017
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Сегодня, 29 июня, на западе Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

На западе ожидаются грозы / УНИАН
На западе ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 29 июня днем в западных областях местами грозы, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 июня, в Украине практически без осадков, местами температура до +34°.

По информации синоптика Натальи Диденко, похолодание придет в Украину на следующей неделе.

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