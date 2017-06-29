У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0

09:32, 29 июня 2017
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В среду, 28 июня, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / mosttraveledpeople.com
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / mosttraveledpeople.com

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Японии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км на юго-восток от острова Рауль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.

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