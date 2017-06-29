В Киеве сегодня будет жарко и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 29 июня в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер юго-восточный, до 5.3 м/с.

Читайте также Последствия ливня в Киеве: на Нивках затопило улицу (фото)

Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 июня, в Украине практически без осадков, местами температура до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.