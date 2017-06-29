В Киеве сегодня будет жарко и без осадков

08:30, 29 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 июня в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер юго-восточный, до 5.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:13. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 июня, в Украине практически без осадков, местами температура до +34°.

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