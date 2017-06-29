В Украине сегодня до +34°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:05, 29 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 июня, в Украине практически без осадков, местами температура до +34°.

В Украине сегодня будет жарко / ozb.co.kr
В Украине сегодня будет жарко / ozb.co.kr

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

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На западе Украины в четверг пройдут дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до +33°.

В северных областях переменная облачность, температура - до +22°. В центре Украины без осадков, температура днем до +31°.

Прогноз на 29 июня / УНИАН
Прогноз на 29 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 июня — Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.

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