В Украину идет настоящая жара: в четверг будет до +34 градусов - синоптик

В Киеве завтра будет сухая и солнечная жаркая погода, днем до +32 градусов.

В четверг начнется многодневное жара / фото УНИАН

В четверг, 29 июня, в Украину придет сухая и жаркая погода. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook. Завтра в Украине температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +27+32 градусов, местами до +30+34 градусов.

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По информации синоптика, завтра возможны локальные дожди, в основном небольшие, но с грозами. Наиболее вероятны они в западных областях, на востоке Украины и Днепропетровщине. На остальной территории - сухо, солнечно, малооблачно.

В Киеве завтра сухая солнечная жаркая погода, в столице ожидается днем +30+32 градуса. В столице ослабление жары придет в в воскресенье.

"На следующей неделе неделе вообще существенно похолодает", - подытожила Диденко.