В Японии произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в среду на севере Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщило национальное метеорологическое управление страны, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 40 км.

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Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Ранее в Таджикистане произошло землетрясение.