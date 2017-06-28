Около 5 миллионов человек пострадали от проливных дождей в Китае
Сильные дожди прошли в провинциях Хунань и Цзянси.
Около 2,5 млн. человек пострадали от проливных дождей, идущих с 22 июня в провинциях Хунань /Центральный Китай/ и Цзянси /Восточный Китай/, как сообщает Синьхуа.
Сообщается, что средний объем осадков в пров. Хунань составляет 122,6 мм. Предварительные данные показывают, что по состоянию на 17:00 27 июня от непогоды в 82 уездах пострадали 2 млн. 506,4 тыс. человек, было в экстренном порядке эвакуировано 178,3 тыс. человек, разрушено 3245 помещений, в зоне бедствия оказалось 184,93 тыс. га сельхозугодий.
На востоке Китая более 1,75 миллиона человек пострадали от наводнения
В провинции Цзянси от ливней пострадало 2,47 млн. человек из 68 уездов, почти 360 тыс. человек было эвакуировано в экстренном порядке. Ущерб нанесен 235 тыс. га сельхозугодий, 2863 помещения обрушились.
Согласно прогнозу, в ближайшие два дня на севере провинции Цзянси ожидаются сильные дожди.
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