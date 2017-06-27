В Киеве завтра будет жарко и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 28 июня в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в среду, 28 июня ,в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

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