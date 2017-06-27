Украину завтра накроет жара, на юге и востоке синоптики обещают до +32° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 июня, в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.
На востоке без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Днем до +30°.
В северных областях солнечно, температура - до +28°. В центре Украины местами ожидаются грозы, температура днем до +31°.
Согласно народному прогнозу, 28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.
Прогноз погоды в Украине на среду, 28 июня
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+29°... +17°
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Кировоград+27°... +14°
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Луганск+28°... +14°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+24°... +15°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 68 %
Давление: 756 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Фаза луны:
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