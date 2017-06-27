Украину завтра накроет жара, на юге и востоке синоптики обещают до +32° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 июня, в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

В Украине завтра ожидается жаркая погода / mosaicon.hu

На востоке без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

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На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Днем до +30°.

В северных областях солнечно, температура - до +28°. В центре Украины местами ожидаются грозы, температура днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

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