Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины
Сегодня, 27 июня, на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
В частности, 27 июня на реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1 м над текущими уровнями.
Также в связи с ожидаемыми осадками 27 июня на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков.
Напомним, 27 июня во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.
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