Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины

Сегодня, 27 июня, на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, 27 июня на реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1 м над текущими уровнями.

Также в связи с ожидаемыми осадками 27 июня на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков.

Напомним, 27 июня во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.