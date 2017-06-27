В китайской провинции Сычуань сошел второй оползень за четыре дня

14:33, 27 июня 2017
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В уезде Моасянь провинции Сычуань (Китай), где без вести пропали 93 человека, сошел второй оползень.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сход оползня произошел утром 27 июня, все находящиеся в районе обвала люди были оперативно эвакуированы, передает "РИА Новости" со ссылкой на местное радио CNR.

На востоке Китая более 1,75 миллиона человек пострадали от наводнения

Первый оползень в уезде Моасянь сошел 24 июня, погребя под собой 62 домашних хозяйства.

После этого появилась информация о возможности повторного обвала. Тогда спасатели и журналисты были спешно выведены с места поисков, однако позже несколько групп спасателей вернулись к поисковым работам.

Напомним, в центре и на востоке Китая проливные дожди привели к гибели 28 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.

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