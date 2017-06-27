В китайской провинции Сычуань сошел второй оползень за четыре дня
В уезде Моасянь провинции Сычуань (Китай), где без вести пропали 93 человека, сошел второй оползень.
Сход оползня произошел утром 27 июня, все находящиеся в районе обвала люди были оперативно эвакуированы, передает "РИА Новости" со ссылкой на местное радио CNR.
На востоке Китая более 1,75 миллиона человек пострадали от наводнения
Первый оползень в уезде Моасянь сошел 24 июня, погребя под собой 62 домашних хозяйства.
После этого появилась информация о возможности повторного обвала. Тогда спасатели и журналисты были спешно выведены с места поисков, однако позже несколько групп спасателей вернулись к поисковым работам.
Напомним, в центре и на востоке Китая проливные дожди привели к гибели 28 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+28°... +16°
-
Донецк+27°... +13°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+26°... +12°
-
Киев+29°... +17°
-
Кировоград+27°... +14°
-
Луганск+28°... +14°
-
Луцк+27°... +15°
-
Львов+24°... +15°
-
Николаев+25°... +16°
-
Одесса+26°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+25°... +14°
-
Харьков+27°... +16°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницкий+28°... +14°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 68 %
Давление: 756 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Фаза луны:
Лента новостей