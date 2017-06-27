Во вторник, 27 июня, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 27 июня в течение суток в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью 27 июня в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются грозы.

Кроме того, днем 27 июня в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях грозы, местами град и порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в Украине произошло обесточивание 86 населенных пунктов в 3 областях.