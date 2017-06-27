В Украине объявили штормовое предупреждение
Во вторник, 27 июня, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
Так, 27 июня в течение суток в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ночью 27 июня в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются грозы.
Кроме того, днем 27 июня в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях грозы, местами град и порывы ветра 15-20 м/с.
Напомним, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в Украине произошло обесточивание 86 населенных пунктов в 3 областях.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+29°... +17°
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Кировоград+27°... +14°
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Луганск+28°... +14°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+24°... +15°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°