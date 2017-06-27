В результате проливных дождей в Китае погибли 28 человек
В центре и на востоке Китая проливные дожди привели к гибели 28 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Дожди идут с 22 июня в провинциях Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань и городе центрального подчинения Чунцин, передает "РИА Новости" со ссылкой на Xinhua.
На востоке Китая более 1,75 миллиона человек пострадали от наводнения
Отмечается, что в нескольких районах произошли наводнения и оползни, разрушены свыше 6,5 тысячи домов, еще 60 тысяч зданий повреждены.
Из-за стихии более 504 тысяч человек были эвакуированы в безопасные места, 186 тысяч жителей нуждаются в экстренной помощи.
На данный момент материальный ущерб оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
Напомним, тропический шторм "Дора", который сформировался возле тихоокеанского побережья Мексики, усилился до урагана.
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