Во вторник, 27 июня, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Индонезии произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 59 км на северо-восток от населенного пункта Толеба на острове Хальмахера. Очаг землетрясения залегал на глубине 172,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.