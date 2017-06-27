В Украине из-за непогоды обесточены 86 населенных пунктов (видео)

Вследствие осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине произошло обесточивание 86 населенных пунктов в 3 областях.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Хмельницкой области обесточены 32 населенных пункта, Черкасской – 32, в Винницкой – 22.

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В то же время на территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей вследствие непогоды погиб 1 человек, произошло падение 147 деревьев, повреждены 66 кровель жилых домов и 2 объектов социально-бытовой сферы, а именно:

- в Киевской области - повалены 80 деревьев, повреждены шиферные и металлические кровли на 66 частных жилых домах;

- в Хмельницкой области - в г. Каменец-Подольский повалены 70 деревьев, повреждены шиферные кровли в 2 общеобразовательных школах (с. Княжполь и с. Каменка) и здании сельского Совета (с. Каменка);

- в Черкасской области - в 2 районах области произошло падение 18 деревьев, в результате чего погиб 1 человек (девушка 1999 года рождения).

Напомним, сильный дождь с ураганом пронеслись над Подолом, Оболонью, Троещиной и еще над несколькими районами столицы.