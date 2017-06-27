В Украине из-за непогоды обесточены 86 населенных пунктов (видео)
Вследствие осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине произошло обесточивание 86 населенных пунктов в 3 областях.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Хмельницкой области обесточены 32 населенных пункта, Черкасской – 32, в Винницкой – 22.
В Украине сегодня практически без осадков, на востоке до +32° (карта)
В то же время на территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей вследствие непогоды погиб 1 человек, произошло падение 147 деревьев, повреждены 66 кровель жилых домов и 2 объектов социально-бытовой сферы, а именно:
- в Киевской области - повалены 80 деревьев, повреждены шиферные и металлические кровли на 66 частных жилых домах;
- в Хмельницкой области - в г. Каменец-Подольский повалены 70 деревьев, повреждены шиферные кровли в 2 общеобразовательных школах (с. Княжполь и с. Каменка) и здании сельского Совета (с. Каменка);
- в Черкасской области - в 2 районах области произошло падение 18 деревьев, в результате чего погиб 1 человек (девушка 1999 года рождения).
Напомним, сильный дождь с ураганом пронеслись над Подолом, Оболонью, Троещиной и еще над несколькими районами столицы.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+29°... +17°
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Кировоград+27°... +14°
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Луганск+28°... +14°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+24°... +15°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°