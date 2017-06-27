В Черкасской области из-за непогоды погиб человек

В Черкасской области в результате падения дерева погибла девушка 1999 года рождения.

В Черкасской области в результате падения дерева погиб человек / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, в 2 районах Черкасской области из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) произошло свержение 18 деревьев (с. Лепляво, с. Грищинцы, с. Литвинец Каневского района и с. Оксанино Уманского района), в результате чего погиб один человек (девушка 1999 года рождения).

Напомним, сильный ливень, который сопровождался градом, затопил улицы Каменца-Подольского.