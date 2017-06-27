Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 июня, в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:48, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на востоке до +32°.

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