В Украине сегодня практически без осадков, на востоке до +32° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 27 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на востоке до +32°.

В Украине сегодня сохранится жаркая погода / 7-themes.com

На востоке практически без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

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На западе Украины во вторник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области до +28°.

В северных областях переменная облачность, температура - до +26°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +31°.

Прогноз на 27 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 июня — Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

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