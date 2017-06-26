Сильный ливень превратил мост в Каменце-Подольском в водопад (видео)

23:51, 26 июня 2017
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Сильный ливень, который сопровождался градом, затопил улицы Каменца-Подольского.

скриншот видео
Мост стал водопадом / скриншот видео

Ливень, который накрыл Каменец-Подольский в понедельник, 26 июня, превратил улицы города в горные реки, а Новоплановский мост стал настоящим водопадом.

Как видно на видео, большие потоки воды стекали по улицам города к Новоплановскому мосту.

А уже с самого моста дождевая вода впадала в реку Смотрич, превратив мост на водопад.

Над несколькими районами столицы пронеслись сильный дождь и ураган - подтоплены улицы, повалены деревья (видео)

Мощный ливень, который накрыл город, сопровождался градом и сильным ветром, который повалил деревья.

"Десятки поломанных деревьев, разрушены электросети, раскрытые крыши зданий. Службы уже начинают работать над устранением последствий стихии", – написал городской голова Каменца-Подольского Михаил Симашкевич на своей странице в Facebook.

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