Над несколькими районами столицы пронеслись сильный дождь и ураган - подтоплены улицы, повалены деревья (видео)

Сильный дождь с ураганом пронеслись над Подолом, Оболонью, Троещиной и еще несколькими районами столицы.

Ливень в Киеве / facebook.com/mailolegid

После обеда некоторые районы Киева накрыл мощный кратковременный ливень. Киевляне начали публиковать в соцсетях видео с последствиями непогоды, передает ТСН.

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Так, на Подоле из-за мощных порывов ветра дерево привалило автомобиль. В результате никто не пострадал, а машину удалось вытащить из-под ветвей совершенно неповрежденную.

Также на кадрах видно, как некоторые улицы подтопило, а колеса машин чуть ли не полностью оказались под водой.

На Подоле также подтопило несколько улиц и прохожим пришлось переходить дорогу через импровизированный мостик – обычную лавку перебросили через глубокую лужу, чтобы люди могли попасть на сухую сторону улицы.

Ранее Укргидрометцентр предупредил украинцев о грозах и ливнях с градом в течение 26 и 27 июня. Так, 27 июня в течение суток в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Ночью грозы ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы. Град и шквалы прогнозируют днем в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.