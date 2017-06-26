Над несколькими районами столицы пронеслись сильный дождь и ураган - подтоплены улицы, повалены деревья (видео)
Сильный дождь с ураганом пронеслись над Подолом, Оболонью, Троещиной и еще несколькими районами столицы.
После обеда некоторые районы Киева накрыл мощный кратковременный ливень. Киевляне начали публиковать в соцсетях видео с последствиями непогоды, передает ТСН.
Киев накрыл жуткий ливень (фото, видео)
Так, на Подоле из-за мощных порывов ветра дерево привалило автомобиль. В результате никто не пострадал, а машину удалось вытащить из-под ветвей совершенно неповрежденную.
Также на кадрах видно, как некоторые улицы подтопило, а колеса машин чуть ли не полностью оказались под водой.
На Подоле также подтопило несколько улиц и прохожим пришлось переходить дорогу через импровизированный мостик – обычную лавку перебросили через глубокую лужу, чтобы люди могли попасть на сухую сторону улицы.
Ранее Укргидрометцентр предупредил украинцев о грозах и ливнях с градом в течение 26 и 27 июня. Так, 27 июня в течение суток в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.
Ночью грозы ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы. Град и шквалы прогнозируют днем в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
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