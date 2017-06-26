Последствия ливня в Киеве: на Нивках затопило улицу (фото)

17:30, 26 июня 2017
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В результате дождя в Киеве затопило некоторые улицы.

В Киеве прошел ливень / facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве прошел ливень / facebook.com/dtp.kiev.ua

Последствия дождя на столичных Нивках на своей странице в Facebook показал dtp.kiev.ua.

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"Ул. Туполева, между ул. Блюхера и ул. Салютной. Скорость 10 км/час. И такая ситуация не только на данной улице Киева. Будьте внимательны и осторожны! Выбирайте маршрут!" - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода УНИАН, столицу Украины 26 июня накрыл жуткий ливень. Первая волна непогоды длилась недолго - в течение 10-15 минут, однако пользователи соцсетей пишут о стене дождя. Вскоре ливень в Киеве начался с новой силой.

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