В Киеве завтра без осадков, днем до +26°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 июня в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

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