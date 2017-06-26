Киев накрыл жуткий ливень (фото, видео)

Столицу Украины сегодня, 26 июня, накрыл страшный ливень.

Ливень в Киеве / facebook.com/mailolegid

Правда, первая волна непогоды длилась недолго - в течение 10-15 минут. Однако пользователи соцсетей пишут о стене дождя и ливне, которого давно не видели.

Вскоре ливень в Киеве начался с новой силой.

Ливень в Киеве / facebook.com/mailolegid

"Давно такого дождя не помню", - пишет на своей странице в Facebook пользователь Олег Катков.

Также он показал фото последствий такого ливня: "Через 5 минут. Печерск - держитесь, идет на вас".

Последствия ливня в столице / facebook.com/mailolegid

Другие пользователи соцсетей тоже показали, какая непогода бушевала в Киеве:

Ранее ГСЧС предупреждала, что днем 26 июня в Киеве и Киевской области ожидаются грозы. На территории Киевской области возможны порывы ветра до 15-18 м/сек.